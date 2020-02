To ostatnia okazja, by podziwiać zimowe widoki Tatr z okien pociągu

To już ostatnia okazja, by skorzystać z podróży pociągiem relacji Muszyna - Poprad. Jeszcze tylko w następny weekend czyli 22-23 lutego będzie można podziwiać zimowe Tatry siedząc wygodnie w nowoczesnym wagonie. Do wzięcia udziału w tej wycieczce zachęca niestrudzony Artur Króli...