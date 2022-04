Trwa kwalifikacja wojskowa. Te choroby i dolegliwości zwalniają ze służby w wojsku LISTA

O tym, co dyskwalifikuje kandydata w kwalifikacji do służby wojskowej, mówi wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do odbywania takiej służby poza granicami kraju.

W galerii przygotowaliśmy listę chorób i dolegliwości, które zwalniają ze służby wojskowej.