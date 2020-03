Trwa wielka dezynfekcja miasta i gminy [ZDJĘCIA]

Na terenie miasta i gminy Stary Sącz trwa wielka dezynfekcja miejsc publicznych. Czyszczenie odbywa się codziennie w okolicy przystanków autobusowych, parkingów i miejsce, do których itd. Również jak poinformował burmistrz Jacek Lelek zamknięty został budynek dworca autobusowego, a wszystkie klamki i drzwi są regularnie dezynfekowane.

-Jako samorząd robimy wszystko, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Profilaktyka jest najważniejsza. Musimy pilnować się także sami. Zachęcam do załatwiania spraw przez internet, ograniczenia spotkań, pozostania w domu jeśli to możliwe, śledzenia i stosowania się do komunikatów Główny Inspektorat Sanitarny i na stronie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu- mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.