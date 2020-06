Trzy warianty obwodnicy Piwnicznej-Zdroju do oceny mieszkańców

Budowa obwodnicy Piwnicznej-Zdroju, na którą mieszkańcy uzdrowiska czekają od lat, została wpisana w rządowy „Program budowy 100 obwodnic”. Według założeń przetarg na realizację inwestycji ma zostać ogłoszony w czwartym kwartale 2022 r. Żeby tak się stało konieczne jest spełnienie wielu wymogów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła krakowskiej spółce MP-Mosty przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy. Ta opracowała już trzy warianty trasy, która ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w centrum Piwnicznej na drodze numer 87 w kierunku granicy ze Słowacją. Według założeń szerokość jedni nowej drogi wynosić będzie 3,5 m, a maksymalna prędkość 90 km na godzinę.

Wariant 1 zakłada przebudowę drogi krajowej nr 87 na odcinku 2 km 370 metrów wraz z budową tunelu długości 690 m przez górę Kicarz. To rozwiązanie nie spowoduje wyburzeń obecnej zabudowy. Wariant 2 to przebudowa krajówki na odcinku 2 km 460 m. Nowa trasa biegłaby równolegle do istniejącej drogi, tyle że wzdłuż Popradu. W tym przypadku również nie byłyby konieczne wyburzenia. Wariant 3 z kolei to przebudowa zaledwie 2 km DK 87 ale także wyburzenie dwóch budynków mieszkalnych oraz dwóch innych. Zakłada on budowę tunelu w górze Uwrocie, który miałby 490 m długości.