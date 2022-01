Tu w Polsce produkowany jest papier toaletowy! Fabryki i proces produkcyjny

Gdzie to jest robione? Tak powstaje papier toaletowy w Polsce

Dziś papier toaletowy można dostać w niemal każdym sklepie. Wydaje się być niezbędny, choć jest stosunkowo nowym wynalazkiem. Wikingowie używali wełny, rzymianie gąbek, a francuska arystokracja do wycierania się korzystała z koronek. W Polsce popularne były liście oraz gazety.

Dziś już mamy w toaletach wodę bieżącą. Po skorzystaniu z ubikacji można się umyć. Wystarczyłoby montować bidet, czyli urządzenie służące do podmywania się. Mimo to, wg Growth from Knowledge około 93% gospodarstw domowych w Polsce kupuje papier toaletowy.