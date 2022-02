Turbacz. Zima totalna na najwyższym szczycie Gorców. Bądźcie ostrożni! ZDJĘCIA 6.02.2022

Warunki w górach - Gorce

Gorce nie są tak wymagającymi turystycznie górami jak Tatry, ale także tutaj należy zachować dużą ostrożność podczas wędrówek. Ważny jest nie tylko właściwy strój i ekwipunek, ale sprawdzenie przed wyjściem w góry prognozy pogody - to może nas uchronić od dużych problemów, gdyby doszło do jej załamania. A w obecnych warunkach - śnieżnych, mroźnych - jest to bardzo groźne.