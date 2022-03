Turcja ma nową, rekordową atrakcję. Prezydent Erdogan uroczyście otworzył najdłuższy most wiszący na świecie

Turcja jest piękna i gościnna, o czym przekonali się niezliczeni turyści z Polski, którzy od lat wybierają ten kraj jako miejsce do spędzenia wakacji i urlopów. Teraz Turcja zyskała nową, dość nietypową, za to unikalną atrakcję. Brzegi Dardanele po raz pierwszy w dziejach spiął wiszący most, i to od razu rekordowy: najdłuższy na świecie. Konstrukcja mostu Canakkale 1915 robi wielkie wrażenie.

Turcja przerzuciła most między dwoma kontynentami

W piątek 18 marca 2022 w Turcji uroczyście otwarto najdłuższy na świecie wiszący most. Konstrukcja przerzucona nad cieśniną Dardanele, ciągnącą się między morzami Egejskim i Marmara, spina dwa kontynenty: Europę i Azję. To pierwsze stałe połączenie między brzegami Dardanele. Most Canakkale 1915 wisi na wysokości 318 m i ma ponad 4,6 km długości. Jest tym samym o prawie 30 metrów dłuższy od poprzedniego króla wiszących mostów, Akashi Kaikyo w japońskim mieście Kobe. Nowy turecki most łączy Sutluce pod Gallipoli (Europa) i Lapseki (Azja) i skraca przeprawę przez Dardanele z 30 do 6 minut. Wcześniej tę drogę trzeba było pokonywać promem, teraz ludzie i towary mogą śmigać po nowym moście, oferującym po trzy pasy w każdą stronę.

Niezwykła konstrukcja powstawała od marca 2017 r. jako wspólne dzieło czterech firm, dwóch koreańskich i dwóch tureckich, według projektu Duńczyków. Koszt budowy wyniósł nieco ponad 3 miliardy dolarów. Most Canakkale, wreszcie skończony, ma usprawnić komunikację między dwiema częściami Republiki Tureckiej, a także przynieść spore zyski – przewiduje się, że przez most będzie jeździło ok. 45 tys. samochodów dziennie. Przejazd kosztuje 15 euro. Canakkale 1915 stanowi także centralny element wartej niemal 3 miliardy dolarów inwestycji drogowej – autostrady łączącej Trację z azjatycką częścią Turcji. Most został nazwany na cześć wielkiej bitwy z I wojny światowej, w której Osmanowie pokonali siły Ententy. Damon Grosvenor, na licencji C0

Erdogan: „Most piękny jak rubinowy naszyjnik”

W uroczystości otwarcia mostu Canakkale 1915 wziął udział prezydent Turcji, Recep Erdogan.

- Canakkale od wieków stanowiło obiekt zainteresowania różnych cywilizacji – powiedział Erdogan. – Dziś zaczyna się jego nowa przyszłość. Przybyłem, by otworzyć most Canakkale 1915, piękny niczym rubinowy naszyjnik zdobiący cieśninę. Most został nazywany na pamiątkę bitwy o Canakkale z 1915 r., w której Imperium Osmańskie pokonało państwa Ententy (co jednak nie pomogło mu wiele i ostatecznie kraj w wyniku I wojny światowej rozpadł się). Wieże mostu mają 318 metrów wysokości, co nawiązuje do daty 18 marca, dnia, w którym stoczoną wspomnianą bitwę. Główna część mostu ma długość 2023 metrów, co z kolei nawiązuje do setnej rocznicy założenia nowoczesnej Republiki Tureckiej po rozpadzie Imperium Osmańskiego. Na uroczystości otwarcia wartego ponad 3 miliardy dolarów mostu przemawiał prezydent Erdogan. Materiały biura prasowego prezydenta Turcji