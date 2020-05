Turyści powoli wracają w Beskidy. Wybierają górskie szlaki, decydują się na noclegi

Lenartowicz zwraca też uwagę, że przebywanie na otwartej przestrzeni niesie mniejsze ryzyko zarażenia koronawirusem. Tym bardziej, że chcąc wejść na ścieżkę w koronach drzew trzeba stosować się do wielu obostrzeń. Obowiązkowe są maseczki zasłaniające usta i nos. Turyści muszą dezynfekować ręce, zakładać rękawiczki oraz nie schodzić z wytyczonych tras.

W Krynicy-Zdroju w miniony weekend można było poczuć powrót do normalności.

- Jeśli zostanie podtrzymany zakaz podróżowania za granicę, jeśli zostaną wprowadzone bony 1000+ i zapanuje ogólnonarodowa moda na polską turystykę to może ten rok nie będzie stracony - dodaje Lisak

Część z turystów odwiedzających Krynicę decyduje się także na dłuższy wypoczynek. Z szacunków KOT wynika, że w miniony weekend około 15 proc. z 14 tys. miejsc noclegowych było zajętych. Choć jak przyznaje Daniel Lisak, patrząc na rejestracje samochodów odwiedzających uzdrowisko, to zdecydowana większość turystów pochodziła z Małopolski. To jednak może się zmienić, a turystów z każdym weekendem może być więcej.

Z nadzieją w przyszłość patrzy wiele przedsiębiorców z branży turystycznej. O tym, że ten rok będzie ciężki są przekonani. Tym bardziej, ze zarówno w Krynicy-Zdroju, jak i Muszynie może nie odbyć się wiele imprez, które przyciągały turystów, jak choćby Festiwal Kiepury, czy nawet Forum Ekonomiczne i Festiwal Biegowy. Mimo to wiele osób pyta o noclegi i nie tylko.

- Zainteresowanie ofertą uzdrowiska jest naprawdę duże, mimo wciąż panującej epidemii koronawirusa, dlatego też prezes naszej spółki podjął decyzję o uruchomieniu działalności w ograniczonym zakresie - przyznaje Marta Adamczyk, dyrektor ds. marketingu w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów.

Spółka planuje od poniedziałku ruszyć z usługą hotelową zawierającą nocleg i wyżywienie podane do pokoju, połączoną z dostępną prawnie ofertą zabiegową w Nowym Łazienkach Mineralnych. Ten obiekt niedawno został odnowiony i przyjąć będzie mógł około 180 gości.

- Oczywiście wszystko w podwyższonym reżimie sanitarnym. Będziemy się stosować do zaleceń rządu. Jesteśmy zaopatrzeni w przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji - dodaje Adamczyk. - Wszystko po to, żeby każdy czuł się u nas bezpiecznie.

Również Beskid Wyspowy i Limanowszczyzna stały się bardziej atrakcyjne dla turystów. Tych nie brakowało na szlakach, a niektóre z pensjonatów zaczęły także funkcjonować.