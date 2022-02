Turystyka kosmiczna to już fakt. Firma Virgin Galactic rozpoczęła sprzedaż biletów na kosmiczny rejs. Ile kosztują?

Firma Virgin Galactic rozpoczęła w połowie lutego 2022 sprzedaż biletów na komercyjny lot w kosmos. Choć brzmi to niecodziennie, wszystko wskazuje na to, że ludzkość jest coraz bliżej pozaziemskich wypraw. Kto wie, może w niedalekiej przyszłości na szkolne wycieczki będziemy wybierać się na Marsa? Wydaje się, że turystyka kosmiczna ma przed sobą obiecujące perspektywy.

Podróż w kosmos założyciela Virgin Galactic początkiem komercyjnych lotów

Kiedy w połowie ubiegłego roku założyciel Virgin Galactic, miliarder Richard Branson, oderwał się od Ziemi na 80 kilometrów, stało się jasne, że w niedługim czasie inni ludzie pójdą jego śladem.

Start statku kosmicznego VMS Eve (nazwanego tak na cześć matki Bransona) z kosmodromu w amerykańskim stanie Nowy Meksyk relacjonowały media na całym świecie. Maszyna wzniosła czterech ludzi, w tym Richarda Bransona, na wysokość ok. 80 kilometrów. Było to przedsięwzięcie dość skomplikowane - dwukadłubowy samolot najpierw wyniósł pasażerów na 16 km nad poziomem morza, by później odłączyć jedną część maszyny - ta przemieściła podróżnych na samą krawędź atmosfery, granicę Ziemi i kosmosu, która znajduje się ok. 90 km nad lądem.