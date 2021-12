Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Krynica-Zdrój, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Przegląd tygodnia: Krynica-Zdrój, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tradycji stało się zadość. W Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza otwarta została prawdopodobnie jedna z najbardziej urokliwych żywych szopek w naszym kraju. Osiemnasty rok z rzędu dla swoich gości przygotował ją Jan Cieślik na terenie swojego gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo u Wacka”. Pojawiły się w niej owce, konie, osiołek, koza, ale również gołębie i kury.

Cezary Pazura i Edyta Pazura przygotowują się do Świąt. Jak je spędzą? Sprawdźcie!

Na sklepowych półkach możemy spotkać różne rodzaje wód do picia. Dla większości z nas woda w butelce to po prostu woda mineralna. A to błąd! Większość wód dostępnych na rynku to wody czyste i zdatne do picia, ale z wodą mineralną nie mają nic wspólnego. W galerii przygotowaliśmy najnowszy wykaz wód, które Główny Inspektorat Sanitarny uznał jako naturalne wody mineralne.