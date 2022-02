Tyle "zarabiają" zwierzęta w krakowskim zoo. Niektóre kwoty mogą zaskakiwać! Który zwierzak dostaje najwięcej?

Każde zwierzę spod skrzydeł krakowskiego ogrodu zoologicznego może co miesiąc otrzymywać swoją "pensję". Kwota, wyliczona na podstawie potrzeb zwierzęcia, jest wypłacana przez sponsora - firmę lub osobę prywatną, która zdecydowała się "zaadoptować" dane stworzonko i przelewać pieniądze na jego opiekę i utrzymanie przez zoo. Wysokość takiej pensji jest ustalona z góry i różni się w zależności od wielkości zwierzęcia i tego, jak dużej opieki potrzebuje. Kwota sponsoringu małych zwierząt wynosi zwykle ok. 100-150 zł, natomiast większych, takich jak lew, żyrafa czy słoń - nawet kilka tysięcy!

Zostanie sponsorem zwierzaka jest bardzo proste - wystarczy wypełnić specjalny formularz znajdujący się na stronie zoo.

Świadomość "adopcji" wyjątkowego, egzotycznego zwierzaka i zapewnienia mu odpowiednich warunków do życia wydaje się wystarczającą nagrodą, ale za bycie sponsorem czekają także inne korzyści - każdy sponsor, który zobowiąże się do wypłaty całorocznej otrzymuje imienną kartę, która zapewnia wolny wstęp do ogrodu, a jego nazwisko znajdzie się na liście sponsorów na stronie internetowej i tablicy w zoo.