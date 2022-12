Tylicz nowym uzdrowiskiem Małopolski. Krynicka strefa uzdrowiskowa powiększa się, a sołectwo może liczyć na dodatkowe środki i atrakcje

Tylicz uzdrowiskiem

Tylicz liczy niespełna dwa tysiące mieszkańców i leży zaledwie kilka kilometrów od Krynicy. Urokliwa wieś, mająca niegdyś prawa miejskie, położona jest na granicy Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Słynie ze źródeł wód mineralnych, urokliwej mofety, a także doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa. Jakiś czas temu przybyła mu kolejna atrakcja dla turystów i mieszkańców, jest nią tężnia solankowa, odnowiona została też zabytkowa studnia.

Jeszcze w 2020 roku padł pomysł, aby poszerzyć krynicką strefę uzdrowiskową o Tylicz, co pozwoliłoby na pozyskiwanie dodatkowych funduszy. Tyliczanie wyrazili chęć objęcia ich sołectwa strefą uzdrowiskową. To dla nich szansa na rozwój swoich biznesów. Władze Krynicy-Zdroju wysłały do Ministerstwa Zdrowia wniosek o odnowienie operatu uzdrowiskowego, szybko otrzymali pozytywną odpowiedź. Teraz burmistrz Piotr Ryba informuje, że procedura została praktycznie zakończona.