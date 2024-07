Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Małopolska znów jednym z liderów

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie małopolskim w sesji głównej, czyli w maju br., przystąpiło 22 642 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym 947 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przypomnijmy: każdy ósmoklasista, aby ukończyć podstawówkę, musi przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (większość zdaje angielski). Natomiast wyniki egzaminu ósmoklasisty mają następnie kluczowe znacznie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Trwa nabór do klas pierwszych szkół średnich na rok 2024/2025. Młodzi ludzie decydują, gdzie kontynuować naukę, a nawet - co robić w przyszłości, w jakim zawodzie się realizować. Dla tych, którzy nie…

Absolwenci podstawówek w Krakowie właśnie teraz walczą o miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych. Nabór do nich trwa, jeszcze do czwartku - 4 lipca - jest czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkół i klas, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej. Również do czwartku kandydaci powinni uzupełnić swoje wnioski rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy przyjętych zostaną opublikowane 11 lipca o godz. 10.