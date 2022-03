Ukraina na wojnie, polska turystyka w kryzysie? Eksperci tłumaczą, jak obecną sytuację w Polsce postrzegają zagraniczni turyści

Jak nie pandemia, to wojna. Branża turystyczna przed nowym kryzysem

W pierwszej połowie marca 2022 wojna na Ukrainie przeszła z fazy manewrowej do pozycyjnej i wiele wskazuje na to, że konflikt będzie trwał jeszcze jakiś czas – nikt nie wie, jak długo. Trzy tygodnie wojny wstrząsnęły światem, a jej skutki odczuwane są we wszystkich branżach, także turystycznej.

Pisaliśmy już o tym, jak zamknięte niebo, fale uchodźców i informacyjny chaos mogą utrudnić Polkom i Polakom planowanie wakacji. Teraz jednak pojawia się nowy problem: jak zagraniczni turyści postrzegają Polskę, zaangażowaną w pomoc Ukrainie?