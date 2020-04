Ukraina przygotowuje się na najcięższe tygodnie epidemii

Przegapiona szansa

W poniedziałek na Ukrainie powołano nowego ministra zdrowia. Został nim 45-letni Maksym Stepanow, szef administracji obwodu odeskiego i absolwenta Uniwersytetu Medycznego w Doniecku. Stepanow od razu zapowiedział, że priorytetem jego resortu są reformy, których celem jest skuteczna walka z koronawirusem. Przychylił się przy tym do poglądu powszechnego wśród ukraińskiej opinii publicznej, że do tej pory walka z epidemią była zdecydowanie zbyt opieszała i że resort bezpowrotnie stracił cenny czas na przygotowania. Do tej pory na Ukrainie stwierdzono 804 przypadki koronawirusa, przy czym zmarło 20 osób. Najwięcej w Kijowie.

Przypuszcza się, że szczyt zachorowań może przypaść na okres wielkanocny.

Najcięższe tygodnie przed nami

Stepanow wielokrotnie podkreślał, że resort nie jest w stanie stworzyć w kilka tygodni nowoczesnego systemu medycznego. Wkrótce w życie mają wejść nowe przepisy - zaostrzone zostaną zasady izolowania się przed społeczeństwo i dodatki dla służb medycznych pracujących w okresie epidemii. Najpilniejszą potrzebą są respiratory. Władze konglomeratu Ukroboronprom oferują za darmo wszystkim zainteresowanym firmom prywatnym, dostęp do projektów tych urządzeń - niektóre pamiętają czasy komunizmu.