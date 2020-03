UOKiK ostrzega przed niebezpiecznymi ładowarkami do telefonów!

Z ładowarek korzysta już niemal każdy z nas, ale czy wiemy, na co zwracać uwagę przy ich zakupie tak, aby ich użytkowanie było dla nas bezpieczne? Jak donosi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: brak odporności na temperaturę czy dostęp do części pod napięciem - to tylko niektóre zastrzeżenia do ładowarek sieciowych. Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich.