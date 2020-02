Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie IMGW [ALERT RCB]

Silny wiatr do Polski to "zasługa" cyklonu Sabina, który daje się we znaki przede wszystkim na zachodzie Europy. Im dalej na wschód, tym jego oddziaływanie jest mniejsze. W Małopolsce najmocniej powieje w górach i na terenach podgórskich, gdzie powiać może nawet z prędkością 130 km/h. Systemy pogodowe (np. Ventusky, prognozują, że w poniedziałkowy poranek w okolicy Babiogórskiego Parku Narodowego prędkość wiatru może przekroczyć nawet 170 km/h.

Ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia dla obszaru całej Małopolski. Ostrzega w nim przed wiatrem, którego prędkość może wynieść 100 km/h.