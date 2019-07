Uwaga na te produkty. GIS wycofał je ze sprzedaży

Akrylamid w kawie, chlebie i daniach ziemniaków

Smażone i pieczone produkty należą do najsmaczniejszych. Warto jednak wiedzieć, że z ich atrakcyjnym wyglądem, zapachem i smakiem wiąże się obecność substancji szkodliwych dla zdrowia. Sprawdź, co to jest akrylamid, dlaczego powstaje, w jakich produktach jest go najwięcej i co ro...