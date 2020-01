Uwaga na te produkty. Zostały wycofane decyzją GIS

Uwaga na te produkty. Decyzją GIS musiały one zniknąć ze sklepowych półek. Jeśli je kupiliście, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu. W wyniku kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego wycofany ze sprzedaży został szereg produktów. To nie tylko żywność, ale także suplementy diety, ale produkty, które mogły pojawić się w twoim gospodarstwie domowym. Sprawdź, czy ich nie masz w swoim domu i zapoznaj się z aktualnymi ostrzeżeniami GIS oraz datą ważności produktów. To artykuły, które nie spełniały obowiązujących norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Produkty wycofane ze sprzedaży decyzją GIS. Nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny to instytucja, której zadaniem jest zapobiegania i minimalizacja negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. GIS regularnie informuje na temat produktów, które nie spełniają obowiązujących norm i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Poza żywnością niejednokrotnie są to: suplementy diety,

produkty codziennego użytku. Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. - brzmi misja przyświecająca GIS-owi. MASZ TE PRODUKTY? ZOSTAŁY WYCOFANE DECYZJĄ GIS

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W GALERII Zobacz galerię (17 zdjęć) W ostatnim czasie ten organ wziął pod lupę szereg produktów. Sprawdź aktualne ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z ich treścią zapoznasz się w galerii. Jeśli masz je w domu, pod żadnym pozorem ich nie spożywaj. Produkty wycofane przez GIS można oddać Niejednokrotnie zdarza się tak, że podmioty odpowiedzialne za dystrybucję produktów, które wzbudziły wątpliwości GIS można oddać. Z reguły nawet nie jest do tego potrzebny paragon. Często wycofany produkt można: oddać w najbliższym sklepie sieci, w której został zakupiony,

skorzystać z informacji podmiotu odpowiedzialnego. FLESZ: Duże zmiany w służbie zdrowia. Pacjentom ma być łatwiej Wideo