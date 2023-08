Używana Toyota C-HR (2016-2023). Poznaj jej wady i zalety

Paweł z Garwolina

Toyota C-HR to świetna opcja dla osób poszukujących dynamicznego i stylowego miejskiego SUV-a. Jego agresywny design wyróżnia się na drodze, przyciągając uwagę innych kierowców. Kabina jest dobrze zaprojektowana, oferując komfortowe siedzenia i intuicyjny układ deski rozdzielczej. Pomimo swojego kompaktowego rozmiaru, C-HR oferuje przestronność dla pasażerów i pojemność bagażnika jest wystarczająca na codzienne potrzeby. Napęd hybrydowy zapewnia oszczędność paliwa i płynną jazdę w mieście. Jednak na autostradzie brakuje mu nieco mocy przy wyprzedzaniu. Ogólnie rzecz biorąc, Toyota C-HR jest godnym uwagi wyborem dla tych, którzy szukają stylowego i efektywnego samochodu miejskiego.

Krystyna z Wieliczki

Używana Toyota C-HR to połączenie niezawodności i nowoczesnej technologii. Jako hybryda, jest bardzo ekonomiczna, oszczędzając paliwo podczas jazdy miejskiej. Jej niskie zużycie paliwa to duży plus dla osób, które chcą zmniejszyć swoje koszty eksploatacji. C-HR oferuje również wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak system ostrzegania przed kolizją i asystent pasa ruchu, które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drodze – w aucie rodzinnym to podstawa. Jako miejski SUV, C-HR ma także niewielkie wymiary, co ułatwia manewrowanie w zatłoczonym ruchu ulicznym. Jednak z powodu swojego stylowego, ale nietypowego kształtu, widoczność wsteczna może być nieco ograniczona.

Patryk z Sopotu

Toyota C-HR jest samochodem, który wyróżnia się swoim oryginalnym designem. Jej dynamiczne i awangardowe linie nadają jej charakterystyczny wygląd, który przyciąga spojrzenia na ulicy. Jednak nie tylko wygląd jest jej mocną stroną. C-HR oferuje także dobrą jakość wykonania i trwałość typową dla marek Toyoty. Pomimo kompaktowych wymiarów, kabina jest przestronna i wygodna zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. System multimedialny jest intuicyjny w obsłudze, a dostępne opcje, takie jak system nawigacji satelitarnej i system audio premium, podnoszą komfort podróżowania. Mimo że nie jest to samochód o wysokich osiągach, C-HR oferuje wystarczającą moc do codziennej jazdy w mieście.