Używany Nissan Qashqai II (od 2013 r.). Poznaj jego wady i zalety

Popularność Qashqaia doskonale widać w ogłoszeniach. Na nabywców czeka prawie 700 aut z drugiej ręki. Ponad połowa z nich pochodzi z polskiej sieci sprzedaży, co dobrze rokuje przy poszukiwaniach samochodu dla siebie. Najtańsze auta z początku produkcji kosztują nieco ponad 40 tys. zł. W tej cenie nie ma co liczyć na bogate wyposażenie, ale można trafić na egzemplarz z przebiegiem poniżej 100 tys. km. Na drugim końcu tabeli mamy auta sprzedawane przez autoryzowane salony Nissana. Najczęściej są to samochody podemonstracyjne, kosztujących 10-15% mniej od aut fabrycznie nowych. Licznik Qashqaia z największym przebiegiem, jaki znaleźliśmy, wskazywał niecałe 300 tys. km.