Violka Marcinkiewicz w "Szansie na Sukces". Marek Piekarczyk był zachwycony młodą sądeczanką w czerwonych włosach

Violetta Marcinkiewicz to charyzmatyczna wokalistka rodem z Krynicy-Zdroju. Młoda, zdolna obdarzona wyjątkową barwą głosu wielokrotnie pokazała na co ją stać. Jej czerwone włosy dodają jej charakteru i też dzięki nim nie da się o niej zapomnieć. Śpiewa od szóstego roku życia i odnosi sukcesy. W roku 2014 wygrała konkurs Krakowska Rotunda. Jest dwukrotną półfinalistką programu Must Be The Music, a także uczestniczką programów Szansa na Sukces i The Voice Of Poland.