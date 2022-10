Volvo XC40 1.5 T2 129 KM vs BMW X1 1.5 sDrive18i 136 KM. Bazowe, ale premium!

Bazowe crossovery w ofertach i praktycznie podstawowe jednostki napędowe. Czy to ma sens? Jeśli ktoś pragnie kupić miejskiego crossovera w segmencie premium, ma ogromny wybór, a bazowa jednostka napędowa do miasta wcale nie jest złym pomysłem. Poznajmy podstawowe wersje BMW X1 i Volvo XC40.

Volvo XC40 vs BMW X1. Nadwozie i wnętrze

Oba auta prezentują się bardzo dobrze, mają podobne proporcje i są wystarczająco „dojrzałe”, aby wzbudzały zainteresowanie na ulicy. Poza tym wybierając bazową wersję silnikową, nie trzeba od razu decydować się na podstawowe, skromne wyposażenie oraz stylistykę. Zresztą, nawet w „podstawie” oba auta wyglądają świetnie i wystarczy wybrać odpowiedni lakier, aby wydobyć stylistyczne smaczki. Jeśli komuś zależy na tym, aby prezentować się naprawdę premium, w ofercie obu modeli znajdziemy nawet 20-calowe felgi! Wracając do naszych bohaterów, oba dobrze się prezentują, choć oferują zupełnie inny klimat stylistyczny. W przypadku Volvo XC40, możemy powiedzieć, że jest to tylko o rozmiar mniejsze XC60, ale to spore nadużycie. XC40 ma swój własny styl i wydaje się, że celuje w młodszego odbiorcę. Na pewno nie jest tak poważne jak XC60, o XC90 nie wspominając. O ile z przodu odrobinę przypomina oba modele, linia tyłu jest zupełnie inna i przypomina starsze Volvo C30. Jest po prostu inne. A w środku?

Tutaj jest już więcej podobieństw do „starszych braci”, choć wciąż mamy do czynienia z połączeniem skandynawskiego spokoju i stylu, z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz odrobiną młodzieżowych gadżetów. W centralnej części znajdziemy duży ekran o pionowej orientacji. Przycisków nie ma zbyt wiele, bowiem większość funkcji przeniesiono właśnie na ekran główny. Pod nim mamy skromny panel do sterowania podstawowymi funkcjami, w tunelu środkowym z kolei umieszczono schowek z ładowarką indukcyjną, uchwyty na kubki itp. Przed oczami kierowcy zamontowano dość duży i czytelny ekran wirtualnych zegarów i kierownicę z minimalistycznymi przyciskami. Niektórzy powiedzą, że wnętrze wygląda jak projekt słynnej, skandynawskiej sieci sklepów meblowych i chyba coś w tym jest. Jest przytulnie, elegancko, nowocześnie. Przestrzeni również nie brakuje, bowiem bagażnik w XC40 ma pojemność 414 litrów w standardowym układzie lub 1290 litrów po złożeniu oparć kanapy. A jak prezentuje się konkurent?

W BMW X1 również jest elegancko i stylowo, ale Bawarczycy postawili przede wszystkim na sportowego ducha. Co prawda możemy wybrać standardową odmianę xLine, ale mała X1 prezentuje się szczególnie dobrze w wersji z dodatkami sportowymi M. Warto zaznaczyć tę opcję, tym bardziej, że różnica w cenie to niecałe 5 000 złotych. Przy tej cenie to niewielki procent. Dodajmy do tego 19- lub 20-calowe felgi i mamy naprawdę świetnie prezentującego się, miejskiego crossovera. Oczywiście wyposażenie jest bardzo obszerne, ale o tym nieco później. Jak przystało na nowe modele BMW, grill jest słusznych rozmiarów, ale nie aż tak duży, jak np. w BMW Serii 4 czy elektrycznej serii iX. Światła mają ładną sygnaturę, zderzak w odmianie M Line szerokie, agresywne wloty powietrza. Tył jest bardzo zwarty, ciekawie stylizowany, a charakterystyczne światła dodają mu charakteru.

Wnętrze?

Tu w przeciwieństwie do Volvo XC40, jest zdecydowanie bardziej nowocześnie i odrobinę nietypowo. Jeśli ktoś nie miał styczności z ostatnimi modelami BMW, a swoje doświadczenia wynosił z modeli sprzed kilku lat, może być zaskoczony. Jest nowocześnie, choć minimalistycznie. Na panelu centralnym i desce rozdzielczej praktycznie nie ma żadnych przycisków. Nie ma panelu środkowego z przyciskami czy pokrętłami do klimatyzacji, a wszystkie funkcje zaszyto w nowym systemie iDrive na szerokim panelu z dwoma ekranami. Na konsoli środkowej znajdziemy jedynie kilka przycisków i przełącznik skrzyni biegów. Nie ma pokrętła do sterowania systemem informacyjno-rozrywkowym czy dedykowanych przycisków. Kierownica ma nowy kształt i kilka przycisków, wieniec jest gruby i świetnie leży w dłoniach. Pod względem praktycznym jest lepiej niż u konkurenta. Pojemność standardowa bagażnika to 540 litrów, a po złożeniu oparć jest to aż 1600 litrów. Jak na ten segment to bardzo dobre wyniki.

Volvo XC40 vs BMW X1. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Do zestawienia wybraliśmy podstawowe jednostki napędowe, będące w ofertach obu aut. W przypadku Volvo XC40 jest to silnik 1.5 o oznaczeniu T2, czyli benzynowa trzycylindrowa jednostka turbodoładowana o mocy 129 KM i momencie obrotowym 245 Nm. W połączeniu z 8-biegowym automatem i napędem na przednie koła, ten miejski crossover premium rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,9 sekundy oraz osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Parametry wydają się skromne i trochę nieprzystające modelowi z tego segmentu, ale jeśli XC40 ma swój motoryzacyjny żywot spędzić głównie w mieście, większa moc nie będzie konieczna. Spalanie zdaniem producenta to średnio 7,6 l/100km.

Konkurent dysponuje odrobinę mocniejszym silnikiem, ale czy to przekłada się na lepsze osiągi? Pod maską odmiany sDrive18i również pracuje trzycylindrowy silnik 1.5 o mocy 136 KM i momencie obrotowym 230 Nm. Napęd trafia wyjątkowo dla BMW na przednią oś za pośrednictwem 7-stopniowej przekładni automatycznej. Wyższa moc, niższy moment obrotowy – efekt?

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,2 sekundy, a więc zdecydowanie lepiej niż w przypadku XC40. Prędkość maksymalna nie jest ograniczona i wynosi aż 208 km/h. Spalanie również wydaje się lepsze i zdaniem producenta (WLTP) jest to 6,4 l/100km. Jak widać BMW zawsze dążyło do tego, aby ich auta dawały radość z jazdy. Komfort? Lepiej może być w Volvo, ale po emocje, nawet w bazowej wersji, lepiej iść do salonu BMW

Volvo XC40 vs BMW X1. Ceny i wyposażenie

Cennik Volvo XC40 otwiera kwota 153 400 złotych. Za takie pieniądze kupimy bazowy model z silnikiem 1.5 T2 o mocy 129 KM i z manualną skrzynią 6-biegową. Warto dopłacić do skrzyni automatycznej, a wtedy auto będzie kosztowało 162 400 złotych z wyposażeniem Essential. Co możemy dokupić?

opcjonalny lakier Silver Dawn lub Thunder Grey – 3 400 złotych;

18-calowe felgi aluminiowe – 3 150 złotych;

przyciemniane szyby tylne – 1 850 złotych;

zintegrowane listwy ochronne progów ze stopniami – 5 430 złotych;

Pakiet Driver Assist (m.in. adaptacyjny tempomat, asystent wyjazdu itp.) – 6 600 złotych;

Pakiet Park Assist (kamera tylna, czujniki parkowania z przodu i z tyłu) – 2 900 złotych. To tylko kilka dodatków do bazowej wersji, a nie wszystkie gadżety są dostępne w odmianie Essential. Np. po 20-calowe felgi sięgniemy tylko wtedy, gdy wybierzemy wyższy wariant Plus (+ 40 000 złotych). A ceny konkurenta?

Bazowe BMW X1 z silnikiem 1.5 sDrive18i o mocy 136 KM z automatyczną skrzynią biegów kosztuje 165 000 złotych. Za takie pieniądze dostajemy wariant Standard. Za co trzeba dopłacić i ile?

opcjonalny lakier metaliczny – od 3 600 do 9 700 złotych;

18-calowe felgi aluminiowe – 7 500 złotych;

tapicerka ze skóry ekologicznej – 2 500 złotych;

tapicerka ze skóry naturalnej – 7 900 złotych;

listwy ozdobne – od 500 do 1 100 złotych;

Pakiet Premium (reflektory LED, dostęp komfortowy, ładowarka indukcyjna itp.) – 8 000 złotych;

ogrzewanie kierownicy – 900 złotych. Dodatków oczywiście jest więcej, podobnie w Volvo – w końcu to segment premium. Tak czy inaczej, jeśli zaznaczymy za dużo opcji, cena poszybuje wysoko powyżej 200 000 złotych.

Volvo XC40 vs BMW X1. Podsumowanie

Oba auta prezentują się świetnie, oferują zaskakująco wysoki komfort i przestrzeń, jak na swój segment, szczególnie w przypadku BMW. Nawet w bazowych wersjach mogą cieszyć oko, ale kuszą również dodatkami, a zaznaczenie ich zbyt dużo winduje cenę w niesamowitym tempie. Mimo to, decydując się na auta premium, trzeba mieć tego świadomość i liczyć się ze sporymi wydatkami.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Volvo XC40 1.5 T2 129 KM (AT8) BMW X1 1.5 sDrive18i 136 KM (AT7) Platforma Compact Modular Architecture BMW UKL2 Euro NCAP 5/5 brak testu Rozstaw kół przód (mm) 1601 1561 Rozstaw kół tył (mm) 1626 1562 Wysokość (mm) 1652 1642 Rozstaw osi (mm) 2702 2692 Długość/szerokość (mm) 4425/1863 4500/1845 Pojemność bagażnika (l) 452/1328 540/1600 Cena (zł, brutto) od 162 400 od 165 000 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1554 1500 Pojemność zbiornika paliwa (l) 54 45 Układ napędowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1477 1499 Liczba cylindrów 3 3 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa Osiągi Moc (KM) 129 136 Moment obrotowy (Nm) 245 230 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,9 9,2 Prędkość maksymalna (km/h) 180 208 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 7,6 (WLTP) 6,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 216 143 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Volvo XC40 1.5 T2 129 KM (AT8) BMW X1 1.5 sDrive18i 136 KM (AT7) Poduszki powietrzne 7 7 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr./podgrzewane S/S S/S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Volvo XC40 1.5 T2 129 KM (AT8) BMW X1 1.5 sDrive18i 136 KM (AT7) Przestronność wnętrza

* Silnik * * Osiągi

* Podwozie * * Poziom hałasu (odczuwalny) *

Zużycie paliwa

* Wyposażenie * * Cena * Wynik końcowy ++++++ (6) ++++++ (6)

