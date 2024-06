W iście szlacheckim stylu przywitano lato na Zamku w Muszynie. Były średniowieczne tańce, strzelanie z łuku i inne atrakcje

Przywitanie lata na Zamku w Muszynie

Sobota, 22 czerwca, dzień po zakończeniu roku szkolne na Zamku w Muszynie przywitano lato 2024. Z tej okazji przygotowano liczne atrakcje. Wszyscy, którzy między godz. 10 a 18 zdobyli zamkowe wzgórze mogli uczestniczyć w różnych zajęciach. Animatorzy ubrani w stroje z epoki nadali wydarzeniu iście szlachecki charakter, który podkreślały dźwięki muzyki dawnej.

Krakowskie Bractwo Grodzkie wraz z Przyjaciółmi zachęcało do wspólnych tańców oniegdysiejszych i do innych średniowiecznych harców na zamkowym dziedzińcu. Strzelec zamkowy przybyłych gości zachęcał do wzięcia udziału w Turnieju Łuczniczym i cierpliwie tłumaczył, jak oddawać strzały z łuku. Mincerz Muszyński zdradzał tajniki swojego zawodu i każdy chętny mógł wybić własnego Denara Zamkowego. Ożyła także legenda o zamkowej studni za sprawą Studnic, które częstowały czarodziejską słodyczą.