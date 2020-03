W Krakowie rusza "pogotowie kulinarne"

- Pogotowie kulinarne to odpowiedź krakowskich szefów kuchni na koronawirusa. Obserwowałem ile jedzenia kupują krakowianie w ostatnim czasie i ile tego się po prostu zmarnuje, o ile nie będziemy racjonalnie wykorzystywać produktów - mówi Aleksander Zachuta, szef kuchni, promotor kuchni polskiej i małopolskiej, pomysłodawca akcji „Pogotowie kulinarne”.

Do szefów kuchni może zadzwonić każdy. Porady są oczywiście bezpłatne.

- Chcesz wiedzieć, co zrobić z kurczakiem, którego trzeba zjeść „już”, lub co zrobić z resztką schabu, by się nie zmarnował – zadzwoń. Pomożemy, podpowiemy – mówi Aleksander Zachuta.

Inna sprawa, że coraz częściej nie gotujemy w domu, w czasie pracy na posiłki wychodzimy do pobliskiego baru. Teraz, kiedy restauracje są zamknięte , część z nas, pracując z domu, nie ma dostatecznej wiedzy co zrobić z zapasami żywności.

- I od tego jesteśmy właśnie my! - mówi szef kuchni.