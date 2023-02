W Krasnem Potockiem odśnieżarka zjechała do rowu w Korzennej był wypadek. Droga w Mochnaczce jest nieprzejezdna z powodu śniegu Joanna Mrozek

Intensywne opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem spowodowały na sądeckich drogach w piątek wieczorem były spore utrudnienia. Choć śnieg cały czas sypie to na niektórych odcinkach dróg warunki delikatnie się poprawiły. Zdarzają się incydenty, jak ten w Krasnem Potockiem w gminie Chełmiec. Pługopiaskarka podczas pracy najprawdopodobniej zsunęła się do rowu. W Korzennej po godz. 15 doszło do wypadku z udziałem dwóch osobówek, jedna osoba trafiła do szpitala. Droga Berest- Mochnaczka została zamknięta z powodu dużych opadów.