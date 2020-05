W Krynicy działał kiosk z narkotykami. Jego prowadzącej grozi 10 lat

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

- O losie kobiety niebawem zadecyduje sąd, jednak ustalenia w sprawie handlu narkotykami w uzdrowisku policjanci rozpoczęli jeszcze w roku 2019. Ich praca bazowała w zdecydowanej większości na metodach operacyjnych. To pozwoliło im ustalić kobietę, która dystrybuuje narkotyki w jednym z punktów handlowych oraz osoby, które je od niej kupują – informuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko 51-letniej sądeczance, która w Krynicy-Zdroju popełniła liczne przestępstwa narkotykowe.

Policjantom udało się zatrzymać kobietę „na gorącym uczynku”, kiedy sprzedawała narkotyki. Gdy przeszukali jej mieszkanie, znaleźli jeszcze spore ilości narkotyków, które miały trafić do sprzedaży, a dokładnie 190 gramów marihuany i kilka amfetaminy.



- Kobieta została doprowadzona do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, jak również handlu nimi i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Prokurator wystąpił również z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec kobiety środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i 51-latka trafiła za kraty – dodaje rzeczniczka Policji.