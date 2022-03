W Krynicy-Zdroju mroźna noc. Chcieli ogrzać dom, omal go nie spalili

W ciemnościach, bo było dwadzieścia pięć minut po godzinie dwudziestej w niedzielę, 20 marca 2022 r., dostrzeżony został słup iskier i ognia nad z kominem jednego z domów przy ul. Kraszewskiego. Już minutę później ogniowe larum z uzdrowiska dotarło do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

W mroźną noc do ratowania domu, którego ogrzewanie mogło doprowadzić do unicestwienia budynku, skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju. Akcja musiała być szybka i sprawna, żeby nie zapaliła się więźba dachu lub żar nie wywołał pożaru stropów przylegających do komina.

Jak przekazał oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu ogień został zdławiony zanim się rozprzestrzenił. Dom ocalał, ale konieczny będzie jego kosztowny remont.

