W Krynicy zima jak za dawnych lat, jedni narzekają na śnieg, inni się cieszą. Uzdrowisko zmaga się z atakiem zimy, ale drogi są przejezdne Joanna Mrozek

Krynica-Zdrój praktycznie jak co roku o tej porze może cieszyć się białą zimą oraz turystami. Obfite opady śniegu zamieniły uzdrowisko w Narnię, co spowodowało kłopoty z odśnieżaniem dróg i chodników. Mieszkańcy skarżą się, że służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg nie spełniają swoich obowiązków. "Problem z parkowaniem, zasypane chodniki i drogi, to koszmar" - grzmią na Facebooku. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w uzdrowisku zapewnia, że pługi, piaskarki czy traktory jeżdżą całą dobę, wszystkie drogi są przejezdne, a nadmiar śniegu wywożony jest w kilka miejsc wskazanych przez gminę.