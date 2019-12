W Kuchni Babci Heleny możesz kupić obiad dla osób potrzebujących

Zbigniew Czoch i Zdzisław Bałuszyński to właściciele dwóch restauracji pod szyldem Kuchnia Babci Heleny w Nowym Sączu. Od niedawna w lokalu mieszczącym się w budynku Galerii Szubryt można dołączyć się do ogólnopolskiej akcji „Podaruj posiłek”.

- Chcieliśmy zrobić coś dobrego i pomóc potrzebującym. W Nowym Sączu i okolicy jest wiele osób, które nie mogą pozwolić sobie na ciepły posiłek - wyjaśnia Zbigniew Czoch. - Dopiero później dowiedzieliśmy się, że takie akcje cieszą się powodzeniem w innych polskich miastach.

Co trzeba zrobić? Wystarczy kupić ciepły posiłek i zaznaczyć, że jest on dla osoby potrzebującej. Wówczas ekspedientka podbije go pieczątką, wręczy nam pinezkę i paragon będziemy mogli powiesić na specjalnie przygotowanej tablicy korkowej.

- Osoba, której nie stać na ciepły posiłek, może przyjść, dyskretnie ściągnąć paragon z tablicy i wręczyć kasjerce - mówi Zdzisław Bałuszyński. - Nasi pracownicy o nic nie pytają i wydają opłacony posiłek. My dokładamy od siebie jeszcze ciepłą zupę, jeśli nie ma jej w opłaconym zestawie, albo ciepły napój, czy owoc.