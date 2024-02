W Muszynie powstał rodzinny park "Baszta". Moc atrakcji dla każdego. Wkrótce będzie tam też tzw. podniebny rower oferujący widoki na okolicę

Powoli dobiegają końca prace w Parku Rodzinnym "Baszta", nad potokiem Szczawnik. Na razie to jeszcze plac budowy, ale widać już zarysy tego ciekawego przedsięwzięcia.

- W parku będą nie tylko urządzenia i place do zabawy oraz rekreacji, ale też pump track, plaże, bar bistro, gdzie rodzice pociech będą mogli odpocząć i spokojnie wypić kawę czy inny napój, zjeść lody czy ciastko. W późniejszym terminie, nad potokiem pojawi się też tzw. podniebny rower, na którym siłą swoich mięśni będzie można pokonać dość długą i piękną widokowo powietrzną trasę - informuje Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Wykonawcą prac jest komunalna spółka z o.o. "Zapopradzie" Muszyna. Już dzisiaj zapraszamy do tego pięknego miejsca, które zostanie uruchomione już na wiosnę. Foto M. Obidowski.

Rodzinny Park Rozrywki będzie stanowić naturalne dopełnienie oferty Parku Zdrojowego, w którym znajduje się min.in. ujęcie wody mineralnej Józef z niewielka pijalnią. Sam Park Zdrojowy już teraz oferuje ścieżkę rowerową, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych oraz stylowe altany. Po obu stronach potoku mieszkańcy i turyści mają także do dyspozycji miejsca do plażowania.