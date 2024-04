W niedzielę w pięciu sądeckich gminach wyborcza dogrywka. Mieszkańcy będą wybierać między dotychczasową władzą, a nowicjuszami

Piotr Ryba ma już prawie za sobą pierwszą kadencję na stanowisku burmistrza Krynicy-Zdroju. Skończył studia prawnicze, jest radcą prawnym. Przed związaniem się z samorządem prowadził własną kancelarię. Był także prezesem Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego konkurentka – Iwona Grzebyk-Dulak to doktor nauk społecznych, na co dzień funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Pracowała jako wykładowca, pełnomocnik ds. zarządzania jakością, kierownik zespołu oraz oficer prasowy sądeckiej komendy. Od pięciu lat jest radną Krynicy.

Mieszkańcy gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój w pierwszej turze mieli do wyboru aż czterech kandydatów. Największe poparcie 2 797 głosów (41,57 proc.) zdobył urzędujący burmistrz Piotr Ryba. Drugi wynik należał do Iwony Grzebyk-Dulak, która otrzymała 2 078 głosów (30,89 proc.). Mniej zdobyli: Dariusz Reśko – 1 659 głosów (24,66 proc.) oraz Sławomir Czarnecki – 194 głosy (2,88 proc.).

Dariusz Chorużyk pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego, a w Piwnicznej mieszkał od kilkunastu lat. Zanim w 2018 roku został burmistrzem, pracował jako specjalista ds. eksportu w firmie Fakro. Choć w pierwszej turze zdobył zdecydowaną większość głosów, to w niedzielnej dogrywce może nie mieć łatwo. Wszyscy kontrkandydaci poparli bowiem jego przeciwnika – Tomasza Michałowskiego. To z kolei osoba doświadczona w pracy samorządowej i nie tylko. Przez 10 lat w Urzędzie Miasta Nowego Sącz zajmował się sprawami kultury, sportu, turystyki i promocji, był też szefem gabinetu politycznego Jarosława Gowina, doradcą prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

W wyborczej dogrywce w Bobowej zobaczymy zatem Ligęzę, który od 2002 roku był wójtem, a po uzyskaniu praw miejskich przez Bobową w 2009 r. - burmistrzem oraz Wąsa, na co dzień pracownika Banku Spółdzielczego w Bobowej.

Druga tura wyborów w Lipinkach to naturalna konsekwencja mnogości kandydatów, którzy uznali, że chcieliby sprawdzić w zarządzaniu samorządem. Przypomnijmy tylko, że podczas pierwszego głosowania wyborcy znaleźli cztery nazwiska na swoich kartach do głosowania: Iwonę Dybaś, Bogdana Czapkę, Bogdana Czeluśniaka oraz Czesława Rakoczego. Pierwsza tura była rekordowa pod względem frekwencji. W gminie do urn poszło prawie 62 procent uprawnionych do głosowania. I był to najwyższy wynik w Gorlickiem.