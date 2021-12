W podsądeckiej wiosce wybuchł pożar. Z drewnianego domu zostały tylko zgliszcza

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Jeszcze było ciemno, zegar wskazywał dziesięć minut przed godziną szóstą nad ranem, kiedy mieszkaniec wioski Binczarowa w gminie Grybów z przerażeniem dostrzegł płomienie już wydobywające się na zewnątrz drewnianego domu typu kanadyjskiego znajdującego się na jednej z posesji w tej miejscowości.

Ogniowe larum spod Grybowa o godz. 5.53 odebrał oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

W ekstremalnie trudnych warunkach drogowych, bo w nocy była mżawka zaś temperatura spadła znacznie poniżej zera stopni Celsjusza, co zamieniło jezdnie w lodowe rynny, do akcji ruszyły zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu. Alarmowo do walki z ogniem poderwane zostały ochotnicze straże pożarne. Nie tylko ta działająca w miejscowości gdzie ogień unicestwiał ładny drewniany budynek, będący równocześnie domem mieszkalnym, warsztatem i garażem. Do Binczarowej skierowane zostały również ochotnicze jednostki pożarnicze Grybów - Biała Wyżna, Bogusza, Florynka oraz Kąclowa.