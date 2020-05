W sądeckim „pośredniaku” rejestrują się nowi bezrobotni

W kwietniu 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowało się 778 osób Archiwum Polska Press

W kwietniu 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowało się 778 osób (w tym: 446 kobiet i 332 mężczyzn). Blisko połowa z nich to osoby posiadające staż pracy do 5 lat. Mimo kryzysu gospodarczego, wywołanego epidemią koronawirusa, do „pośredniaka” nie doszły sygnały o masowych zwolnieniach.