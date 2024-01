W sobotę Święto Trzech Króli. Zobacz, gdzie i o której godzinie można wziąć udział w Orszaku Trzech Króli

W czasie mszy świętej odprawianej w Święto Objawienia Pańskiego w Kościele katolickim święcona jest kreda, którą następnie na drzwiach wejściowych do domów, czy mieszkań zapisuje się litery „K + M + M” oraz bieżący rok. To skrót mający oznaczać łacińskie Christus Mansionem Benedicat, czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.

Święto Objawienia Pańskiego, potocznie zwane Świętem Trzech Króli, to święto kościelne obchodzone 6 stycznia. Jest to też ustawowo dzień wolny od pracy. Dzień Objawienia Pańskiego ma wymiar symboliczny i interpretowany jest jako przedstawienie się Boga całemu światu, jako zbawicielowi wszystkich, zarówno wierzących, innowiercom, jak i poganom. Stąd też trzej królowie, którzy przybywają z różnych stron świata, by pokłonić się Chrystusowi i złożyć mu dary złoto, kadzidło i mirrę.

Nowy Sącz

- Mając na uwadze, jak ogromnym powodzeniem cieszy się to wydarzenie, postanowiliśmy wrócić do tradycji pokłonu z trzech różnych stron. Dopiero na sądeckim rynku trzej królowie spotkają się, by we wspólnym orszaku złożyć dzieciątku pokłon – zapowiada Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego Sącza.

Sądeczanie chcący wziąć udział w Pokłonie Trzech Króli mogą się przyłączyć do któregoś z trzech orszaków. Miejsce spotkania to ul. Gwardyjska, Zamek oraz zegar na deptaku przy Kapliczce Szwedzkiej.

- Nie oznacza to jednak, że osoby, które nie pójdą w orszaku wiodącym z ul. Gwardyjskiej ominie któraś ze scen na przykład spotkanie z prorokiem czy św. Małgorzatą. Zostaną one przeniesione do rynku, zaś aktorzy odegrają sceny na żywo - wyjaśnia Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.