W środę pogoda niemile zaskoczy. Może spaść śnieg

Środa na wschodzie i południowym wschodzie będzie pogodna. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni i południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 60 km/h. W czwartek na wschodzie pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku.