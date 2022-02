W środku dnia, w środku nocy. Na Sądecczynie strażcy pomagają Pogotowiu Ratunkowemu

Do licznych przysiółków w miejscowościach ulokowanych w górach nie mają szans w zimowych warunkach przedrzeć się karetki Pogotowia Ratunkowego. Dla ambulansów próby przejazdu zaśnieżonymi i bardzo śliskimi stromiznami bardzo często kończą się utknięciem w zaspie, wpadnięciem do przydrożnego rowu lub mrożącym krew w żyłach zawiśnięciem pojazdu na przepaścią. Na ratunek ratownikom medycznym spieszą wówczas strażacy. Oni także zapewniają dotarcie medyków do pacjentów oraz zwożą chorych do karetek oczekujących w miejscach, do których zdołały dojechać.

Wezwanie do ratowania karetki, która tyłem wpadła do rowu po jednej stronie górskiego duktu zaś swoim przodem zawisła nad urwiskiem po przeciwnej stronie zaśnieżonej drogi, poderwało strażaków do akcji w Kosarzyskach koło Piwnicznej-Zdroju. Było wówczas dwadzieścia pięć minut po godzinie trzeciej w nocy.