W święta turyści chętnie odwiedzają Krynicę- Zdrój. W uzdrowisku zastali zimową aurę i świąteczną atmosferę [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Turyści, którzy na Boże Narodzenie przyjechali do Krynicy nie mają powodów do narzekań. W uzdrowisku zastali zimową aurę i świąteczną atmosferę. Miejscowość pięknie przystroiła się na wyjątkowy bożonarodzeniowy okres. Świąteczne iluminacje wyglądają magicznie pod puchową pierzynką, bowiem w uzdrowisku nie brakuje śniegu, w przeciwieństwie do innych regionów. To między innymi dlatego, aby spędzić zimowe święta, turyści chętnie wybierają ten kierunek