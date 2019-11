W tych komisjach zasiadają posłowie wybrani w okręgu wyborczym nr 14

Pogoda na piątek, 15 listopada. Czy zobaczymy dziś słońce?

Synoptycy przewidują na dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m i w ich rejonie zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 5°...