Nowy Sącz. Wielkie otwarcie sklepów Pepegi i Lofti

W miejscu, gdzie kiedyś mieścił się market Intermarche, przy ul. Lwowskiej 101 w Nowym Sączu powstały dwa nowe sklepy. Jeden z nich to Pepegi, który oferuje marki premium, ubrania i dodatki w promocyjnych cenach. Drugi to Lofti, tam znajdują się modne i designerskie dodatki do d...