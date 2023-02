W Tyliczu chcą podnieść opłatę uzdrowiskową, żeby zyskać środki na rozwój turystyki. W Krynicy-Zdroju w tym roku wpływy były rekordowe

Opłata uzdrowiskowa to spory zysk

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od wszystkich turystów, którzy decydują się w tych miejscowościach na pobyt dłuższy niż jeden dzień. Samorządy mogą przeznaczyć zebrane środki na inwestycje związane z turystyką i utrzymanie atrakcji. Górną granicę opłaty co roku ustala Minister Finansów. W tym maksymalna stawka to 5,40 zł. za dobę.

Rabka-Zdrój od stycznia pobiera 4 zł, wcześniej (niezmiennie od 2015r.) było to 3,10zł. O niewielkich podwyżkach opłat zdecydowali także radni w Szczawnicy (4 zł) i Piwnicznej (4,50zł). W Krynicy oraz Muszynie(Muszyna, Złockie, Żegiestów) stawka wzrosła maksymalnie.

W Krynicy-Zdroju to będzie się opłacać, bo turystów jest coraz więcej, a wpływy za ostatni rok były rekordowe i wyniosły ponad 6 mln 900 tys. zł. Dla porównania w 2018 roku była to kwota 4 mln 300 tys zł. Wygląda na to, że także w tym roku może paść rekord, bo tylko w styczniu z tytułu opłaty uzdrowiskowej wpłynęło prawie milion złotych.