W Tyliczu opłata uzdrowiskowa wzrośnie, ale dopiero od grudnia. Niewielkie wpływy z tego tytułu mają być inwestowane w turystykę

Opłata uzdrowiskowa w Tyliczu

Tylicz końcem 2022 roku stał się częścią krynickiego uzdrowiska. Od lat był tam pobierana tzw. opłata miejscowa, teraz ma się to zmienić. Jest też plan aby turyści zapłacili więcej za wypoczynek w urokliwej miejscowości w ramach opłaty uzdrowiskowej. Burmistrz zaproponował wzrost o 70 gr, jak zaznacza to niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć.

Małopolska zyskała nowe uzdrowisko. Tylicz czekał na to od lat

Właściciele domów wczasowych oraz hoteli w Tyliczu od lat przekazują do budżetu samorządu od każdego udzielonego noclegu środki z opłaty miejscowej. W tej chwili jest to 2,30 zł i tak pozostanie do końca listopada. Radni wyrazili zgodę na propozycję burmistrza i opłata od 1 grudnia będzie wynosiła 3 złote. Opłata miejscowa zmieni też nazwę na opłatę uzdrowiskową i tak oficjalnie będzie od kwietnia.