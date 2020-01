W weekend pogoda ma być zmienna, może popadać

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami w śnieg. Na drogach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. Okresami w porywach może osiągnąć do 50-70 km/h . Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie. Przelotny deszcz może wystąpić jedynie na Nizinie Szczecińskiej. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu.