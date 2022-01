Wadowice. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II bez barier dla zwiedzających. Przyjazne dla niesłyszących i osób z autyzmem [ZDJĘCIA]

„Ciche godziny” to nie tylko kolejny etap otwierania Muzeum na osoby ze szczególnymi potrzebami, ale też forma budowania społecznej świadomości o potrzebach osób w spektrum i ich bliskich.

- Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób w spektrum autyzmu, do rodzin z dziećmi (także mającymi trudności w zakresie integracji sensorycznej), do osób wysoko wrażliwych i wszystkich, którzy chcą zwiedzić wadowickie muzeum bez nadmiaru bodźców