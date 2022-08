Wakacje do 2000 zł? To możliwe: Bułgaria, Hiszpania, Tatry, Bałtyk i inne propozycje. Gdzie wakacje 2022 są najtańsze? Emil Hoff

Mimo szalejącej drożyzny można jeszcze pojechać na wakacje w sierpniu i wrześniu 2022 za umiarkowaną cenę. Podpowiadamy, jak zorganizować wyjazd do 2000 zł i gdzie można wypocząć tanio i wygodnie. Nie ograniczamy się do wczasów pod gruszą w Polsce - wśród naszych propozycji znajdziecie także tanie wakacje w Bułgarii, Hiszpanii czy Grecji, a ponadto pomysły na citry breaki i wypoczynek nad morzem i w górach. Oleg_P, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

Wakacje 2022 upływają pod znakiem drożyzny. W tym roku turyści narzekają już nie tylko na „paragony grozy”, otrzymywane w popularnych kurortach, ale też na ceny benzyny i słabnącą siłę nabywczą złotówki. Mimo to da się spędzić nawet w tym sezonie wakacje za niewygórowaną cenę. Już ok. 2000 zł od osoby może wystarczyć, by spędzić kilka dni z partnerem w słonecznej Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii, albo nad polskim morzem lub w górach. Zebraliśmy dla Was propozycje tanich wakacji 2022. Gdzie najtaniej wypocząć w sierpniu i wrześniu, na co zwrócić uwagę, planując wycieczkę? Podpowiadamy.