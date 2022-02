Wakacje i urlop na własną rękę. Jak zorganizować wyjazd, zadbać o bezpieczeństwo i dobrze się bawić? Porady dla podróżujących solo

Dopasuj plan samodzielnego wyjazdu do swoich potrzeb i marzeń

Podróż solo. Twój bagaż to Twoja twierdza

Wakacje i urlop solo. Posmakuj niezwykłej wolności

Podróż w pojedynkę. Trend przybiera na sile

Wyjazd w pojedynkę pozwala zachować większą elastyczność, ułatwia organizację, daje także szansę na realizację własnych zamierzeń, odkrywanie nowych miejsc i poznawanie niezwykłych ludzi bez konieczności dostosowywania się do gustów i możliwości osób towarzyszących.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was praktyczne porady. Chcecie wiedzieć, jak zorganizować solowe wakacje, jak poradzić sobie w obcym kraju bez towarzystwa znajomych lub rodziny, jak zadbać o bezpieczeństwo, no i najważniejsze - jak dobrze się bawić na takim urlopie? Podpowiadamy i rozwiewamy wątpliwości. Przydatne wskazówki znajdziecie poniżej.

Wakacje na własną rękę. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jeśli chodzi o pandemię COVID-19, zawsze przed zaplanowaniem podróży sprawdź, jakie są wymogi wjazdu do danego państwa i procedury kwarantanny oraz izolacji . W razie wykrycia koronawirusa u Ciebie lub np. któregoś z pasażerów Twojego samolotu zawsze należy wiedzieć, jakie są procedury postępowania i do kogo należy się zwrócić.

Poniższy poradnik o tym, co zrobić, gdy koronawirus dopadnie Cię w podróży, może okazać się przydatny:

Photo by Drif Riadh on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

Oprócz zwykłego bagażu, który możesz zostawić w hotelu, skompletuj także swój „zestaw przetrwania”, czyli komplet rzeczy, które są Ci potrzebne w podróży i które chcesz mieć zawsze przy sobie. Noś go zawsze w podręcznym plecaku. Taki zestaw zapewni Ci komfort w każdym miejscu, do którego trafisz.

Jeśli jesteś osoba towarzyską, zorganizuj sobie citybreak w którejś z wielkich metropolii słynących z bogatej oferty turystycznej i nocnego życia. Jeśli wolisz naturę, sprawdź, w którym parku narodowym wytyczono najpiękniejsze szlaki do wędrówek. Gdy dobrze dopasujesz podróż do swoich potrzeb, Twoje pierwsze doświadczenie z turystyką solową będzie naprawdę niezapomniane.

Solo nie musi znaczyć drogo. Wynajmuj dzielone pokoje

Jeśli masz ochotę poznać nowych ludzi w podróży, a przy okazji zaoszczędzić nieco pieniędzy, rozważ wynajęcie apartamentu czy domku z kimś do spółki.

Airbnb coraz częściej oferuje dzielone noclegi, które dla wielu osób mogą stanowić dodatkową atrakcję. Hostel czy miejsce kempingowe nie zapewnią Ci luksusów, ale za to nie będziesz narzekać na brak towarzystwa, a to jest zawsze mile widziane, gdy podróżuje się solo po obcym kraju.,