Wakacje last minute 2022. Ceny wycieczek all inclusive spadają: obniżki nawet 750 zł w ciągu tygodnia. Gdzie ceny spadły najbardziej?

Wakacje last minute z polskimi biurami podróży tanieją w rekordowo szybkim tempie, nawet o 756 zł z tygodnia na tydzień. Gdzie ceny spadły najbardziej i czy warto wybrać się na wypoczynek nad ciepłe morze we wrześniu 2022?

Wakacje last minute zawsze są tańsze niż w szczycie sezonu, jednak tegoroczne obniżki robią spore wrażenie. Ceny spadły przeciętnie o 20%, wycieczki all inclusive do niektórych miejsc z tygodnia na tydzień potaniały o 750 zł. Gdzie wakacje last minute potaniały najbardziej?

Rekordowe wakacje last minute. Ceny spadają w szybkim tempie

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA przedstawił nowy raport cenowy, z którego wynika, że zagraniczne wakacje last minute z polskimi biurami podróży we wrześniu 2022 bardzo potaniały. To normalne zjawisko, ale w tym roku mamy do czynienia z wyjątkowo dużymi obniżkami. O ile w sezonie 2021 ceny wycieczek na początku września spadły przeciętnie o 81 zł, obniżki cen w 2022 r. wyniosły nawet ponad 750 zł w ciągu tygodnia.

Być może właśnie teraz na rynku pojawiły się najlepsze okazje do upolowania na wakacje last minute. Gdzie ceny wycieczek spadły najbardziej? Najbardziej potaniały wakacje last minute na Wyspach Kanaryjskich, średnio o 538 zł w ciągu tygodnia. anitabonita, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Wakacje last minute szybko tanieją. Obniżka cen nawet o 750 zł w ciągu tygodnia

Według wyliczeń TravelDATA średnia cena 7-dniowej zagranicznej wycieczki all inclusive z polskim biurem podróży w pierwszym tygodniu września 2022 spadła przeciętnie o 1/5 (mniej więcej 1000 zł) w porównaniu do pierwszego tygodnia sierpnia.

Porównanie tygodniowe cen robi jednak jeszcze większe wrażenie: wycieczki potaniały o ok. 22% między ostatnim tygodniem sierpnia a pierwszym tygodniem września.

Obniżki tygodniowe cen wycieczek do poszczególnych krajów prezentują się następująco: Wyspy Kanaryjskie: -538 zł

Hiszpania: -336 zł

Tunezja: -285 zł

Egipt: -262 zł

Włochy: -204 zł

Grecja: -196 zł

Malta: -161 zł

Cypr: -140 zł

Turcja: -109 zł

Bułgaria: -94 zł

Rekordowo wysokie są obniżki na poszczególnych wyspach Kanarów. Wakacje last minute z polskim biurem turystycznym na Fuerteventurze potaniały w ciągu tygodnia o 756 zł, na Lanzarote o 531 zł. Ceny wycieczek na turecką wyspę Kos spadły średnio o 631 zł. Podrożały tylko wycieczki do Maroka i Portugalii, odpowiednio o 26 i 37 zł. Wakacje last minute na plażach kontynentalnej Hiszpanii potaniały średnio o 336 zł w ciągu tygodnia. Clemens van Lay, Unsplash.com, zdjęcie ilustracyjne

Ceny wakacji spadły, ale nadal są wysokie. Drożyzna dotyka też ofert last minute

Ceny wakacji last minute z polskimi biurami podróży na początku września 2022 spadają szybko, ale nadal są wysokie. Instytut TravelDATA zestawił ceny wrześniowych wakacji w popularnych kierunkach dla 2021 i 2022 r.

Gdzie wakacje last minute 2022 podrożały najbardziej?

Maroko: +2548 zł

Malta: +1090 zł

Turcja: +962 zł

Cypr: +943 zł

Egipt: +790 zł

Tunezja: +702 zł

Hiszpania: +699 zł

Włochy: +688 zł

Grecja: +943 zł Średnia cena wakacji last minute 2022 w Turcji jest wyższa o 962 zł w porównaniu do tej z poprzedniego sezonu. elenatur, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne To też może Cię zainteresować:

Wakacje last minute 2022 tanieją, ale do tanich im jeszcze daleko

Wszystko wskazuje więc na to, że chociaż ceny wakacji last minute z polskimi biurami podróży we wrześniu 2022 spadają szybko, to jednak spadek następuje z bardzo wysokiego pułapu. Nawet przy obniżkach rzędu 750 zł z tygodnia na tydzień ceny nadal są wyższe niż przed rokiem.

Wakacje w 2022 r. są wyjątkowo drogie z powodu wysokiej inflacji i cen paliwa. Paliwo lotnicze to jeden z najważniejszych kosztów przelotów, wliczony w ceny biletów. Im droższe, tym więcej trzeba zapłacić za zagraniczną wycieczkę.

