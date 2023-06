Wakacje rozpoczęte, a parawany na plażach rosną jak grzyby po deszczu! Sezon na parawaning wystartował. Zobacz aktualne zdjęcia!

Turyści i parawany na plaży

Parawaning – sport narodowy Polaków

Idea używania parawanów jest jednak całkiem słuszna. Mają one za zadanie chronić silnym wiatrem, który może zbyt mocno chłodzić rozgrzane od słońca ciało. Osłaniają także przed ziarnami piasku, które wiejący od morza wiatr może zrywać. W Polsce jednak ustawianie parawanów doszło do granicy absurdu. Niektórzy ludzie za pomocą parawanów „rezerwują” część plaży tylko dla siebie, tworząc w ten sposób swoją „prywatną posesję”. Takie zachowanie najczęściej budzi uśmiech politowania. Bywa jednak nieraz mocno irytujące.

Parawany – czy to legalne?

Wakacje nad morzem. Czy będzie najazd turystów?

Jeśli turystów będzie mniej niż w latach ubiegłych, to raczej nie przez parawany, a przez ceny. Tegoroczne wakacje nad polskim morzem zapowiadają się bowiem drożej, niż w roku ubiegłym. Nadmorscy przedsiębiorcy obawiają się, że wzrost cen sprawi, że mniej turystów zdecyduje się na wypoczynek nad polskim morzem. Po pierwszych ujęciach widać, że mimo dobrej pogody, wiele plaż świeciło pustkami, a nawet na najbardziej obleganych plażach np. we Władysławowie, spokojnie można znaleźć wolne miejsce na piasku. Tak naprawdę to dopiero początek sezonu urlopowego, więc w dalszej części wakacji turystów z pewnością będzie więcej.