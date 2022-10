Wakacje w Turcji zdrożeją. 1 stycznia 2023 wejdzie w życie nowy podatek noclegowy. Kogo dotyczy i ile wyniesie?

Turcja będzie droższa w 2023 r.

Turcja to jeden z ulubionych kierunków wakacji all inclusive wśród turystów z Polski. Dobra pogoda, ciepła woda i czysty piasek tureckich riwier, wspaniałe zabytki i ciekawe obyczaje, które powoli poznajemy m.in. za pośrednictwem popularnych seriali telewizyjnych – to wszystko sprawia, że Turcja jest dla polskich trustów kuszącą opcją wypoczynkową.

Ile wyniesie nowy podatek noclegowy w Turcji? Do ceny noclegu zostanie doliczona opłata w wysokości ok. 2% ceny liczonej bez VAT.

Photo by Bhumil Chheda on Unsplash

Trwa dyskusja nad nowym podatkiem w Turcji

Branża turystyczna w Turcji podchodzi do nowego podatku z rezerwą, obawiając się chaosu i zniechęcenia turystów. Niektórzy publicyści wyrażają opinię, że wprowadzenie podatku powinno zostać odroczone przynajmniej do 2024 r., a sposób naliczania opłaty zmieniony.

Photo by Bakhrom Tursunov on Unsplash

Jeszcze w 2019 r. pojawiły się pomysły, by wysokość opłaty turystycznej była uzależniona od standardu danego hotelu. Na razie jednak podatek w obecnej formie przewiduje tylko stały procent dodawany do rachunku turysty.

Polacy kochają wakacje w Turcji

Sama Turcja robi wiele, by zachęcić turystów z Polski do odwiedzin. W 2022 r. zniesiono obowiązek okazywania paszportu przez Polaków wybierających się do Turcji. Tym samym możemy jeździć do Turcji na wakacje, urlopy i wycieczki na podstawie jedynie dowodu osobistego, jak do krajów członkowskich UE.

Zajrzyjcie do naszego przewodnika wakacyjnego po Turcji, by przekonać się, jakie atrakcje ma ten kraj do zaoferowania turystom:

Może warto zaplanować wycieczkę do Turcji jesienią lub zimą 2022, jeszcze zanim nowy podatek noclegowy wejdzie w życie?

Źródła: turizmgunlugu.com, sozcu.com.tr

