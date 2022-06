Wakacyjny pociąg z Muszyny do Popradu na Słowacji znowu kursuje. To połączenie z widokiem na Tatry było hitem turystycznym poprzednich lat

Od soboty 4 czerwca zostały przywrócone transgraniczne weekendowe połączenie kolejowe między Muszyną, a stacją Poprad Tatry na Słowacji. Kursy uruchamiane są wspólnie przez Koleje Małopolskie i Koleje Słowackie. To okazja, by pozwiedzać kilka malowniczych słowackich miasteczek. Pociąg zatrzymuje się na stacjach: Plavec, Stara Lubownia, Podolinec, Spisska Bela, Kezmarok i dociera do Popradu niemal pod same Tatry. Wakacyjne kusy pociągów cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeszcze przed pandemią przewoził ok. 5 tysięcy osób.